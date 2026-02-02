Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один из пострадавших в ДТП в Прикамье умер в больнице

ПЕРМЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Один из пяти дорожных рабочих, пострадавших в ДТП с участием автосамосвала на трассе Кунгур — Соликамск в Пермском крае 21 января, умер в больнице. Об этом ТАСС сообщили в министерстве здравоохранения Прикамья.

Источник: РИА "Новости"

«Один из пациентов был выписан на прошлой неделе в связи с улучшением состояния, а еще один продолжает лечение в больнице, находится в тяжелом состоянии. Третий, к сожалению, несмотря на усилия врачей, скончался в стационаре», — сообщили в Минздраве.

21 января на производственном участке автодороги Кунгур — Соликамск автосамосвал въехал в припаркованный автомобиль «Соболь», в котором находились дорожные рабочие. В результате ДТП пострадали пять человек. Через несколько дней бригады санавиации эвакуировали в клиники Перми троих пострадавших в тяжелом состоянии, двое из которых находились на искусственной вентиляции легких.