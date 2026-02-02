Один из пострадавших в ДТП в Прикамье умер в больнице

«Один из пациентов был выписан на прошлой неделе в связи с улучшением состояния, а еще один продолжает лечение в больнице, находится в тяжелом состоянии. Третий, к сожалению, несмотря на усилия врачей, скончался в стационаре», — сообщили в Минздраве.
21 января на производственном участке автодороги Кунгур — Соликамск автосамосвал въехал в припаркованный автомобиль «Соболь», в котором находились дорожные рабочие. В результате ДТП пострадали пять человек. Через несколько дней бригады санавиации эвакуировали в клиники Перми троих пострадавших в тяжелом состоянии, двое из которых находились на искусственной вентиляции легких.