В Омске будущую медсестру обманули почти на 300 тысяч рублей

Студентка одного из омских медицинских колледжей решила покончить с бедностью модным способом — попыткой заработать на криптотрейдинге. Рекламу о возможности получения дохода на покупке и продаже активов омичка увидела в мессенджере и откликнулась на выгодное, как ей казалось, предложение. В течение двух недель она под руководством «опытного наставника» вкладывала деньги в ее «растущий» бизнес, однако вывести «заработанные» деньги так и не смогла — красивый график прибыли от операций на бирже оказался всего лишь картинкой на экране ее смартфона. Общий ущерб от предприимчивости будущего медсестры составил 298 тысяч рублей.