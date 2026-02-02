Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Землетрясение в Крыму сегодня — что известно к этому часу

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев — РИА Новости Крым. Землетрясение в Крыму произошло в понедельник днем, ориентировочно его магнитуда составила 4,8. Все, что известно о сейсмическом событии к этому часу, читайте в нашем материале.

Источник: РИА "Новости"

Подземные толчки произошли в 12:47. Изначально Евразийский сейсмический центр сообщил, что очаг залегал на глубине 35 км, магнитуда составила 5,1. Однако позже данные были скорректированы.

Так, по последней информации сейсмологов магнитуда землетрясения составила 4,8.

«Оно произошло на расстоянии 78 километров от Керчи и в 35-ти километрах от Щелкино. Очаг залегал на глубине 10 км», — говорится в сообщении Евразийского сейсмического центра.

Позже замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Марина Бондарь сообщила, что эпицентр землетрясения находился в Азовском море.

«Эпицентр был расположен в Азовском море. По предварительным данным, интенсивность сотрясений на побережье Крыма составила 4 балла», — сообщила она.

На данный момент пострадавших и повреждений нет, проинформировал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.

«По предварительной информации, в результате сейсмособытия жертв и разрушений не зафиксировано. Мы продолжаем мониторинг складывающейся остановки, при необходимости в готовности организовать экстренное реагирование», — сказал он.

Вместе с тем подписчики РИА Новости Крым сообщили нам, что ощутили землетрясение в Феодосии, Щелкино, Ленинском и Красногвардейском районах, поселке Приморское, а также в отдельных районах Симферополя.