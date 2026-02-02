Ричмонд
Омская бабушка потеряла почти 2 миллиона рублей пообщавшись по телефону

Пожилой омичке пообещали «проверить» все ее сбережения на «подлинность» в Новосибирске, и она поверила мошенникам.

Источник: Комсомольская правда

В отдел омской полиции поступило заявление о мошеннических действиях от 88-летней жительницы Октябрьского округа. Сумма причиненного бабушке ущерба составила 1 830 000 рублей.

Традиционную схему обмана удалось провернуть мошенникам в отношении 88-летней жительницы Октябрьского района. В конце января ей на сотовый телефон поступил звонок якобы из Пенсионного фонда с приглашением в офис для перерасчета выплат. Для дистанционного оформления у омички запросили паспортные данные и номер СНИЛС. Вскоре перезвонил «дознаватель по борьбе с экстремизмом» и сообщил, что ранее бабушка общалась с мошенниками и теперь она подозревается в госизмене.

Собеседник расспросил омичку о хранящихся дома и в банках сбережениях и предложили задекларировать их. По указанию звонивших потерпевшая сняла деньги и передала прибывшему курьеру мошенников 1 830 000 рублей. Ей пообещали, что в течение трех дней все купюры проверят в Новосибирске, после чего вернут. Когда в назначенный срок наличные никто не привез, пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.