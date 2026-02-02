Омская бабушка потеряла почти 2 миллиона рублей пообщавшись по телефону

Традиционную схему обмана удалось провернуть мошенникам в отношении 88-летней жительницы Октябрьского района. В конце января ей на сотовый телефон поступил звонок якобы из Пенсионного фонда с приглашением в офис для перерасчета выплат. Для дистанционного оформления у омички запросили паспортные данные и номер СНИЛС. Вскоре перезвонил «дознаватель по борьбе с экстремизмом» и сообщил, что ранее бабушка общалась с мошенниками и теперь она подозревается в госизмене.