Уралец задушил мужчину шнурком ради полутора тысяч рублей

В Екатеринбурге будут судить мужчину, который 22 года назад задушил незнакомца ради полутора тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
По данным следствия, 3 ноября 2004 года 45-летний Артем, будучи пьяным, находился в хозяйственной постройке у одного из домов на улице Тюменской. Там он задушил малознакомого мужчину шнурком, пока тот спал, украл у него деньги и скрылся в другом регионе.
— Обвиняемый на момент задержания проживал в северной столице, но зарегистрирован был в Липецкой области, а родился в Тюменской. По имеющейся информации, в своё время он привлекался к уголовной ответственности за ряд преступлений, в том числе и против личности, — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Также Валерий Горелых отметил, что Артем нигде не работает, и в 2004 году также перебивался случайными заработками. Тогда он занимался разгрузкой вагонов, злоупотреблял спиртным и ночевал в хозпростройках. Обвиняемый дал показания, сейчас он находится под стражей.