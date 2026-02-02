Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержанную в Челябинской области чиновницу отправили под домашний арест

ЧЕЛЯБИНСК, 2 фев — РИА Новости. Сотруднице администрации Нязепетровского муниципального округа в Челябинской области, задержанной по делу о халатности после гибели девятилетнего школьника в бесхозном колодце с водой, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК РФ.

Источник: © РИА Новости

Как сообщало СУСК в субботу, в рамках расследования уголовного дела по факту смерти мальчика после падения в колодец задержана начальник отдела имущественных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Нязепетровского муниципального округа. Она подозревается по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), отмечает СУСК.

«Домашний арест», — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, избрана ли чиновнице мера пресечения.

Согласно ранее опубликованной информации СУСК, 28 января днем в Нязепетровске девятилетний мальчик после школы перестал выходить на связь с родителями. Его тело нашли в колодце с водой на улице Южной. Тогда же в правоохранительных органах региона агентству поясняли, что собственник колодца не был установлен, меры по выявлению бесхозного объекта со стороны администрации округа не принимались.