Задержанную в Челябинской области чиновницу отправили под домашний арест

Согласно ранее опубликованной информации СУСК, 28 января днем в Нязепетровске девятилетний мальчик после школы перестал выходить на связь с родителями. Его тело нашли в колодце с водой на улице Южной. Тогда же в правоохранительных органах региона агентству поясняли, что собственник колодца не был установлен, меры по выявлению бесхозного объекта со стороны администрации округа не принимались.