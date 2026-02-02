Задержан подозреваемый в похищении 9-летнего мальчика в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в похищении девятилетнего Павла Тифитулина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России.
Ранее в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти объявили в розыск Павла Тифитулина (22.01.2017 г. р.), который пропал днем 30 января. Около 14:00 мальчик ушел гулять на горку из дома № 38 по Красносельскому шоссе и не вернулся. Ребенок худощавого телосложения, ростом около 122−124 см. Был одет в черную куртку с красными вставками, темно-синие штаны с камуфляжными элементами на коленях, бежевый шарф и черную шапку, при себе имел черный рюкзак.
В ГСУ Следственного комитета по городу также официально устанавливают местонахождение малолетнего. В ведомстве подтвердили, что ребенок не выходит на связь с родственниками с момента ухода из дома.
«Фонтанка» сообщает, что около 17:00 того же дня мальчика видели у гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе. Там ребенок подошел к автомобилю с разбитым бампером возле ресторана «Вкусно — и точка». По сообщениям очевидцев, он, вероятно, мог предложить водителю помыть окна. После разговора пропавший сел в салон, и машина уехала.
Издание уточняет, что Следственный комитет уже возбудил уголовное дело, а Управлением уголовного розыска сформирована координационная группа.
Как передает телеграм-канал Baza, момент того, как ребенок сел в машину на парковке, попал на записи камер видеонаблюдения. Местонахождение водителя и самого автомобиля на текущий момент не установлено.
Mash уточняет, что разыскиваемый автомобиль принадлежит жителю деревни Яльгелево. Оперативники уже выезжали по адресу владельца внедорожника, однако дома его не застали. Местные жители отмечают, что мальчика и раньше видели на этой парковке предлагающим водителям помыть фары за деньги.
В поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Питер» сообщили, что за первые трое суток в поисках приняли участие 206 человек, включая волонтеров и неравнодушных горожан. Территорию осматривали пешими патрулями и с помощью беспилотников. На данный момент штаб свернут, поиск переведен в информационный режим, и волонтеры просят водителей предоставить записи с регистраторов, сделанные 30 января после 17:00 в районе Таллинского шоссе.
По информации телеканала «78», Паша растет в многодетной семье, где, кроме него, еще трое детей. Знакомые описывают его мать как заботливую женщину, при этом утверждается, что отец семейства страдает зависимостями и не принимает участия в воспитании.