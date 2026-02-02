Задержан подозреваемый в похищении 9-летнего мальчика в Петербурге

Ранее в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти объявили в розыск Павла Тифитулина (22.01.2017 г. р.), который пропал днем 30 января. Около 14:00 мальчик ушел гулять на горку из дома № 38 по Красносельскому шоссе и не вернулся. Ребенок худощавого телосложения, ростом около 122−124 см. Был одет в черную куртку с красными вставками, темно-синие штаны с камуфляжными элементами на коленях, бежевый шарф и черную шапку, при себе имел черный рюкзак.