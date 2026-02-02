Ричмонд
В Ростове задержали мошенников, которые представлялись ранеными военными

Трое молодых людей выманивали деньги у прохожих, играя на чувстве сострадания.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове задержали трех молодых людей, которые, представляясь ранеными бойцами СВО, похитили деньги у прохожих. Об этом сообщают в Главном управлении МВД по Ростовской области.

— В полицию обратился местный житель. Он рассказал, что у него обманным путем похитили десять тысяч рублей, — рассказали в донском главке.

Вскоре были задержаны подозреваемые. Ими оказались трое местных жителей в возрасте 18, 19 и 23 лет.

— Как выяснилось, молодые люди подходили к случайным прохожим. Они представлялись участниками специальной военной операции, которые приехали на лечение в ростовский госпиталь. Под разными предлогами, чаще всего ссылаясь на необходимость купить детское питание или лекарства, они просили одолжить денег.

Обманщики оказывали психологическое давление, играя на чувстве жалости и даже упоминая о своих несуществующих ранениях. После получения денег они сразу скрывались и не планировали их возвращать.

— На данный момент установлена причастность задержанных к трем аналогичным эпизодам мошенничества. Также проверяется их возможная роль еще в четырех похожих преступлениях. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего с целью найти других возможных потерпевших.

В отношении трех молодых мужчин уже возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

