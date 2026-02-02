В Ростове задержали мошенников, которые представлялись ранеными военными

В Ростове задержали трех молодых людей, которые, представляясь ранеными бойцами СВО, похитили деньги у прохожих. Об этом сообщают в Главном управлении МВД по Ростовской области.
— В полицию обратился местный житель. Он рассказал, что у него обманным путем похитили десять тысяч рублей, — рассказали в донском главке.
Вскоре были задержаны подозреваемые. Ими оказались трое местных жителей в возрасте 18, 19 и 23 лет.
— Как выяснилось, молодые люди подходили к случайным прохожим. Они представлялись участниками специальной военной операции, которые приехали на лечение в ростовский госпиталь. Под разными предлогами, чаще всего ссылаясь на необходимость купить детское питание или лекарства, они просили одолжить денег.
Обманщики оказывали психологическое давление, играя на чувстве жалости и даже упоминая о своих несуществующих ранениях. После получения денег они сразу скрывались и не планировали их возвращать.
— На данный момент установлена причастность задержанных к трем аналогичным эпизодам мошенничества. Также проверяется их возможная роль еще в четырех похожих преступлениях. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего с целью найти других возможных потерпевших.
В отношении трех молодых мужчин уже возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
