На КАД под Петербургом столкнулись десять автомобилей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости. ДТП с участием 10 автомобилей произошло на кольцевой автомобильной дороге (КАД) под Санкт-Петербургом, один человек пострадал, сообщает «Леноблпожспас».

Источник: © РИА Новости

ДТП произошло на 52-м километре внутреннего кольца КАД Санкт-Петербурга.

«Произошло столкновение 10 автомобилей в попутном направлении. В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля KIA Rio, госпитализирован в Александровскую больницу Санкт-Петербурга. Три полосы движения перекрыты», — говорится в сообщении.

Как сообщила прокуратура Ленинградской области, по факту ДТП с участием фуры и 9 легковых автомобилей началась проверка. Всеволожской городской прокуратурой будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего.