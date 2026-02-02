На КАД под Петербургом столкнулись десять автомобилей

ДТП произошло на 52-м километре внутреннего кольца КАД Санкт-Петербурга.
«Произошло столкновение 10 автомобилей в попутном направлении. В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля KIA Rio, госпитализирован в Александровскую больницу Санкт-Петербурга. Три полосы движения перекрыты», — говорится в сообщении.
Как сообщила прокуратура Ленинградской области, по факту ДТП с участием фуры и 9 легковых автомобилей началась проверка. Всеволожской городской прокуратурой будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего.