Появилось видео дуэли автоматчика и дрона, речь об охотниках за БПЛА

Военкор Дмитрий Кулько опубликовал рассказ о бойцах с постов воздушного наблюдения у Красноармейска. Их задача — охранять трассу от украинских FPV-дронов.

Дежурят на постах солдаты 35-й бригады группировки «Центр». Для работы в «малой ПВО» необходимо быть хорошим стрелком и настоящим мужчиной. Иначе не хватит духу выходить один на один с вражеским коптером. А им приходится это делать по много раз в день.

«Каждый пост отрабатывает в дневное время от семи до девяти “птичек”, — рассказали бойцы.

Личный счет одного из стрелков перевалил за сотню сбитых БПЛА.

Чтобы попасть из автомата в летящий и маневрирующий объект размером с футбольный мяч, требуется хороший глазомер и изрядный навык. Зенитчики бьют экономно, короткими очередями, с разных сторон.

Несколько секунд такой пальбы — и черная точка в небе превращается в черно-багровое облако взрыва.

Бойцов на постах воздушного наблюдения благодарят все фронтовые водители без исключения.

