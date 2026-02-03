Появилось видео дуэли автоматчика и дрона, речь об охотниках за БПЛА

Дежурят на постах солдаты 35-й бригады группировки «Центр». Для работы в «малой ПВО» необходимо быть хорошим стрелком и настоящим мужчиной. Иначе не хватит духу выходить один на один с вражеским коптером. А им приходится это делать по много раз в день.
«Каждый пост отрабатывает в дневное время от семи до девяти “птичек”, — рассказали бойцы.
Личный счет одного из стрелков перевалил за сотню сбитых БПЛА.
Чтобы попасть из автомата в летящий и маневрирующий объект размером с футбольный мяч, требуется хороший глазомер и изрядный навык. Зенитчики бьют экономно, короткими очередями, с разных сторон.
Несколько секунд такой пальбы — и черная точка в небе превращается в черно-багровое облако взрыва.
Бойцов на постах воздушного наблюдения благодарят все фронтовые водители без исключения.