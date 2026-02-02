Модульный дом стал причиной ДТП под Красноярском

«Сегодня вечером в дежурную часть поступило сообщение о том, что на 965-м километре федеральной трассы Р-255 “Сибирь” произошло столкновение пассажирской “Газели” и грузовика. По предварительным данным, водитель автомобиля Iveco двигался со стороны Канска в сторону Красноярска, буксируя модульный дом, в этот момент произошло отсоединение прицепа, который выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем “Газель” под управлением 52-летнего водителя», — говорится в сообщении.