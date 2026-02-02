В Сочи охотившимся на перепелов браконьерам грозит до пяти лет

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, мужчины использовали специальное устройство, имитирующее крик птицы, что позволяло им привлечь перепелов к месту охоты. Затем они ослепляли птиц. Такой метод ловли дичи браконьеры применяли на протяжении нескольких часов. Их деятельность прервали сотрудники полиции, которые обнаружили и задержали нарушителей.