В Сочи охотившимся на перепелов браконьерам грозит до пяти лет

Ночные браконьеры, устроившие охоту на перепелов в Сочи, отправятся за решетку.

Источник: Комсомольская правда

В сентябре прошлого года в Лазаревском районе Сочи задержали двух мужчин в возрасте 24 и 31 года, подозреваемых в незаконной охоте на диких перепелов. Информацию о противоправных действиях удалось получить благодаря оперативным мероприятиям сотрудников Управления по охране окружающей среды краевого главка полиции.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, мужчины использовали специальное устройство, имитирующее крик птицы, что позволяло им привлечь перепелов к месту охоты. Затем они ослепляли птиц. Такой метод ловли дичи браконьеры применяли на протяжении нескольких часов. Их деятельность прервали сотрудники полиции, которые обнаружили и задержали нарушителей.

По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело, материалы которого переданы в суд. За нарушение статьи обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.