Глыба льда упала на ребенка с крыши в Нижнем Новгороде

Ребенок пострадал 29 января после падения глыбы льда с крыши многоэтажки. Ребенок получил травму позвоночника и был доставлен в больницу. Следователи считают, что ребенок пострадал из-за ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудником компании по содержанию и ремонту дома.