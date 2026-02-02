Глыба льда упала на ребенка с крыши в Нижнем Новгороде

Следственный комитет завел уголовное после падения наледи на ребенка в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.
Ребенок пострадал 29 января после падения глыбы льда с крыши многоэтажки. Ребенок получил травму позвоночника и был доставлен в больницу. Следователи считают, что ребенок пострадал из-за ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудником компании по содержанию и ремонту дома.
Крышу своевременно не очистили от наледи, поэтому она упала на ребенка. Сотруднику предъявили обвинение по статье об оказании небезопасных услуг. На данный момент идет расследование.
Напомним, глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад после падения снега с крыши на девушку в Выксе.