В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в удушении девушки

В субботу пресс-служба столичного главка СК России сообщила, что тело девушки с признаками удушения нашли в квартире на юго-востоке Москвы. По данным столичной прокуратуры, 31 января злоумышленник самостоятельно обратился в правоохранительные органы и сообщил о совершенном преступлении. По данным ведомства, со слов подозреваемого, вечером 30 января он приехал домой к своей бывшей девушке, чтобы забрать вещи и попробовать наладить отношения. Между ними возникла ссора, в ходе которой он задушил девушку. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, фигурант задержан, он признал вину.