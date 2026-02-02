В суд передали дело о хищении 2,2 млрд рублей на предприятии Ростова

Два суда в Ростове-на-Дону рассмотрят уголовное дело о хищении более 2,2 млрд рублей по договорам в рамках государственного оборонного заказа. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
Следствие вели представители ГСУ СК России. Подозреваемыми оказались представители компании ООО «Десятый подшипниковый завод»: генеральный директор, двое собственников завода, бывший директор по экономике и финансам, а также начальник планово-экономического отдела предприятия. Им инкриминируют статью о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Еще один подозреваемый — бывший начальник 547 военного представительства Минобороны России, которого обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ).
По данным следствия, что в 2020—2024 годах в рамках государственного оборонного заказа с ООО «Десятый подшипниковый завод» были заключены договоры на поставку подшипниковой продукции. Предполагается, что сообщники «путем завышения стоимости и внесения ложных сведений о поставках продукции похитили свыше 2,2 млрд рублей, причинив ущерб государству и 16 предприятиям промышленности».
К этому моменту на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму свыше 5 млрд рублей. Три человека взяли под стражу, еще четверо находятся под домашним арестом.
— Следствием собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину обвиняемых, в связи с чем уголовное дело в отношении троих подозреваемых направлено в Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд, а в отношении еще четверых — в Советский районный суд Ростова-на-Дону, — сообщает пресс-служба СК РФ.
