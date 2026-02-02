Mash: в Подмосковье подросток по заказу мошенников напал c ножом на пенсионеров

По данным следствия, во время убийства юноша находился на связи с заказчиками, которые через беспроводные наушники диктовали ему каждый шаг. После расправы и ограбления квартиры кураторы приказали подростку перелезть на соседний балкон, чтобы скрыться. В этот момент он сорвался и упал с высоты 10-го этажа.