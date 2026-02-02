Mash: в Подмосковье подросток по заказу мошенников напал c ножом на пенсионеров

В подмосковном Пушкино 17-летний подросток совершил жестокое нападение на пожилую супружескую пару. Юноша действовал по указанию телефонных аферистов, которые координировали его действия в режиме реального времени. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным канала, мошенники убедили несовершеннолетнего совершить убийство пенсионеров, чтобы завладеть их накоплениями и перевести деньги. Подросток подкараулил жертв в подъезде на лестничной площадке. Когда супруги вышли из квартиры, он нанес им несколько ударов ножом. В результате нападения 75-летняя женщина скончалась на месте, ее 77-летний муж выжил, ему оказывается медицинская помощь.
По данным следствия, во время убийства юноша находился на связи с заказчиками, которые через беспроводные наушники диктовали ему каждый шаг. После расправы и ограбления квартиры кураторы приказали подростку перелезть на соседний балкон, чтобы скрыться. В этот момент он сорвался и упал с высоты 10-го этажа.
Выжившего нападавшего госпитализировали, а позже взяли под арест. Теперь подростку грозит до 10 лет лишения свободы, что является максимальным наказанием для его возраста.