Православный блогер из Петербурга получил 15 лет колонии за изнасилование девочки

В Петербурге огласили приговор православному блогеру по громкому делу об изнасиловании девочки-подростка. Как установил суд, с января 2021-го по февраль 2024 года мужчина неоднократно совершал насильственные действия в отношении девочки 2013 года рождения в квартире дома на Заневском проспекте, когда та приходила к нему для того, чтобы готовить уроки. Девочка — дочь бывшей сожительницы блогера.