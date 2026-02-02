Православный блогер из Петербурга получил 15 лет колонии за изнасилование девочки

В Петербурге огласили приговор православному блогеру по громкому делу об изнасиловании девочки-подростка. Как установил суд, с января 2021-го по февраль 2024 года мужчина неоднократно совершал насильственные действия в отношении девочки 2013 года рождения в квартире дома на Заневском проспекте, когда та приходила к нему для того, чтобы готовить уроки. Девочка — дочь бывшей сожительницы блогера.
— Он же совершил ее изнасилование, то есть половое сношение с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, — уточнили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.
Своими действиями блогер причинил пострадавшей нравственные страдания, физическую боль, а также негативно повлиял нормальное половое, психическое и нравственное развитие ребенка, добавили в суде. Сам обвиняемый свою вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет в исправительной колонии строгого режима.
Ранее «КП-Петербург» подробно рассказывала об истории блогера, его своеобразных отношениях с матерью потерпевшей. Сначала его отказались отправлять под стражу, однако позже Санкт-Петербургский горсуд отменил постановление нижестоящей судебной инстанции.