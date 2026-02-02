В Ростовской области трое подростков попали в больницу после курения вейпов

«С августа прошлого года в Центр анестезиологии и реанимации ГБУ РО “ОДКБ” по экстренным показаниям были госпитализированы трое детей с тяжёлыми пневмониями, связанными с использованием вейпов. Все пациенты поступили в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.
Отмечается, что у одного 16-летнего подростка была выраженная дыхательная недостаточность, потребовавшая проведения искусственной вентиляции лёгких. В одном из случаев развилась двусторонняя вейп-ассоциированная пневмония (EVALI), что потребовало хирургического вмешательства.
Врачи предупреждают, что электронные устройства для курения представляют серьёзную опасность для здоровья. Аэрозоли вейпов содержат химические вещества, которые повреждают слизистые дыхательных путей, вызывают воспаление лёгочной ткани и могут приводить к развитию тяжёлой дыхательной недостаточности.