Стала известна причина гибели диких птиц в Евпатории

С 18 по 26 января в Евпатории нашли тушки диких птиц.

Госкомветеринария Крыма установила причину массовой гибели птиц в Евпатории. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили «Крымскому информационному агентству».

С 18 по 26 января местные жители нашли тела 10 лебедей, трех бакланов, чайки, утки и четырех поганок. Ветеринары забрали тушки на исследование.

Анализы не выявили никаких заболеваний или отклонений. Птицы были здоровы.

Подтвердилась первоначальная версия — пернатые погибли от сильных морозов, которые ударили в регионе в конце января.

Ранее мы писали, что на Бельбекском водозаборе в Севастополе спасли трех птиц, которые примерзли лапами ко льду. На помощь приехали спасатели. Птиц аккуратно освободили ото льда. Лебеди быстро пришли в себя и почти разу вернулись в воду. А вот баклан сильно ослабел от холода — его забрали отогреваться в здание администрации водозабора. Как только птица окончательно придет в норму, ее выпустят на волю.