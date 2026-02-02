Десять детей отравились угарным газом в детском саду в Дагестане

Количество воспитанников частного детского сада в селе Параул, госпитализированных с симптомами отравления угарным газом, увеличилось до десяти человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Республике Дагестан.
По данным ведомства, информация поступила от Дагестанского центра медицины катастроф. Дети начали жаловаться на тошноту и слабость, после чего были доставлены в центральную районную больницу Карабудахкентского района. В качестве предварительной причины медики указывают отравление угарным газом.
По данным телеграм-канала Mash Gor, ЧП произошло в детском саду «Ясмина». Сообщается, что это единственное дошкольное учреждение в данном населенном пункте, а пострадавшие младше пяти лет.
Ранее сообщалось, что один из воспитанников находится в очень тяжелом состоянии, еще четверо — в состоянии средней степени тяжести.