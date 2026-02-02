СК возбудил уголовное дело после отравления детей в Дагестане

В этот же день в надзорном ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, в ГБУ РД «Карабудахкентская центральная районная больница» поступили дети дошкольного возраста с признаками отравления. Им была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние пострадавших оценивалось как среднее.