СК возбудил уголовное дело после отравления детей в Дагестане

Следственные органы СК России по Республике Дагестан 2 февраля возбудили уголовное дело по факту отравления несовершеннолетних в Карабудахкентском районе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Источник: Известия

По данным следствия, 2 февраля 2026 года в медицинское учреждение с признаками отравления были доставлены дети дошкольного возраста.

В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы, проводится комплекс следственных действий.

В свою очередь прокуратура Республики Дагестан организовала проверку по информации об отравлении несовершеннолетних в Карабудахкентском районе.

В этот же день в надзорном ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, в ГБУ РД «Карабудахкентская центральная районная больница» поступили дети дошкольного возраста с признаками отравления. Им была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние пострадавших оценивалось как среднее.