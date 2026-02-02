Подросток заснул в ванной с телефоном и умер от удара током в Ленобласти

В Ленобласти подросток погиб от удара током в ванной. По предварительной информации, ребенок вернулся с прогулки и отправился в ванную с телефоном. Там он подключил устройство к зарядке и забрался в наполненную ванну. Как сообщил источник «КП-Петербург», во время водных процедур мальчик уснул и смартфон упал в воду. В результате, юноша скончался от удара током.