В Омской области пенсионерка сгорела в своём доме

Ещё один пожар, который унёс жизнь человека, произошёл в Омской области. На этот раз местом трагедии стал райцентр Таврическое. Днём 30 января там загорелся частный дом.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области, в огне погибла 71-летняя женщина. По факту пожара проводится процессуальная проверка. Следователь осмотрел место происшествия, проводятся опросы очевидцев. Также назначено пожарно-техническое исследование.
Причиной пожара называется неисправная электропроводка, из-за которой произошло короткое замыкание.
Ранее стало известно, что за январь в Омской области произошло более 200 пожаров, в результате которых погибли 13 человек. Основной причиной пожаров стали нарушения при эксплуатации электроприборов.