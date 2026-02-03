Ричмонд
В Омской области пенсионерка сгорела в своём доме

Причиной пожара в райцентре Таврическое стало короткое замыкание.

Источник: Om1 Омск

Ещё один пожар, который унёс жизнь человека, произошёл в Омской области. На этот раз местом трагедии стал райцентр Таврическое. Днём 30 января там загорелся частный дом.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области, в огне погибла 71-летняя женщина. По факту пожара проводится процессуальная проверка. Следователь осмотрел место происшествия, проводятся опросы очевидцев. Также назначено пожарно-техническое исследование.

Причиной пожара называется неисправная электропроводка, из-за которой произошло короткое замыкание.

Ранее стало известно, что за январь в Омской области произошло более 200 пожаров, в результате которых погибли 13 человек. Основной причиной пожаров стали нарушения при эксплуатации электроприборов.