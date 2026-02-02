Под Воронежем пенсионерка лишилась дома, машины и гаража, отдав аферистам 11 млн рублей

В Воронежской области 70-летняя жительница Лискинского района стала жертвой мошеннической схемы, лишившись своей собственности и сбережений. В течение нескольких месяцев женщина планомерно продавала имущество, чтобы «спасти» свои деньги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.
Афера началась со звонка якобы сотрудницы Пенсионного фонда. Под предлогом перерасчета трудового стажа злоумышленница убедила пенсионерку назвать код из СМС-сообщения. После этого «представители Центробанка» стали пугать женщину сообщениями о подозрительных транзакциях и убедили перевести средства на «безопасные счета».
Давление на пострадавшую продолжалось несколько месяцев. Мошенники использовали сложную схему: сначала убедили ее в том, что на квартиру оформлен кредит, который якобы аннулируется после продажи другого имущества. В результате пенсионерка продала свой дом, гараж и автомобиль, а все вырученные средства передала курьеру аферистов.
Общий ущерб составил около 11 миллионов рублей. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».