Под Воронежем пенсионерка лишилась дома, машины и гаража, отдав аферистам 11 млн рублей

ГУ МВД по Воронежской области возбудило уголовное дело о хищении 11 млн рублей у местной жительницы. Под воздействием телефонных мошенников женщина в течение нескольких месяцев продала всю свою собственность и передала вырученные средства курьерам.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Воронежской области 70-летняя жительница Лискинского района стала жертвой мошеннической схемы, лишившись своей собственности и сбережений. В течение нескольких месяцев женщина планомерно продавала имущество, чтобы «спасти» свои деньги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.

Афера началась со звонка якобы сотрудницы Пенсионного фонда. Под предлогом перерасчета трудового стажа злоумышленница убедила пенсионерку назвать код из СМС-сообщения. После этого «представители Центробанка» стали пугать женщину сообщениями о подозрительных транзакциях и убедили перевести средства на «безопасные счета».

Давление на пострадавшую продолжалось несколько месяцев. Мошенники использовали сложную схему: сначала убедили ее в том, что на квартиру оформлен кредит, который якобы аннулируется после продажи другого имущества. В результате пенсионерка продала свой дом, гараж и автомобиль, а все вырученные средства передала курьеру аферистов.

Общий ущерб составил около 11 миллионов рублей. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».