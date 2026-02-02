Под Воронежем пенсионерка лишилась дома, машины и гаража, отдав аферистам 11 млн рублей

Давление на пострадавшую продолжалось несколько месяцев. Мошенники использовали сложную схему: сначала убедили ее в том, что на квартиру оформлен кредит, который якобы аннулируется после продажи другого имущества. В результате пенсионерка продала свой дом, гараж и автомобиль, а все вырученные средства передала курьеру аферистов.