Власти помогут семье курсанта из Екатеринбурга, который погиб в Орске

2 февраля уроженец Екатеринбурга Тимофей Курдупов погиб во время крушения самолета Diamond DA 40 в Орске в районе поселка Джанаталап Оренбургской области. Он находился на борту во время учебного полета. Также в самолете были инструктор и двое курсантов. В авиакатастрофе никто не выжил.
Губернатор Свердловской области Денис Паслер выразил соболезнования по поводу произошедшей трагедии.
— Один из курсантов — Тимофей Курдупов — родом из Свердловской области. Поручил коллегам связаться с семьей парня. Родственникам будет оказана необходимая помощь и поддержка, — сообщил Денис Паслер в своем телеграм-канале.
Тимофею Курдупову было всего 20 лет. Молодой человек не дожил пять дней до своего дня рождения.
Свердловчанин учился на втором курсе Санкт — Петербургского университета гражданской авиации. Также филиал этого вуза есть в Бугуруслане Оренбургской области.