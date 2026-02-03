Власти помогут семье курсанта из Екатеринбурга, который погиб в Орске

2 февраля уроженец Екатеринбурга Тимофей Курдупов погиб во время крушения самолета Diamond DA 40 в Орске в районе поселка Джанаталап Оренбургской области. Он находился на борту во время учебного полета. Также в самолете были инструктор и двое курсантов. В авиакатастрофе никто не выжил.