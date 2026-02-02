СК РФ: Ростовских подростков втягивают в мошенничества по трем схемам

Три основные схемы, по которым ростовских подростков и ребят по всей стране втягивают в мошенничество, назвали в СК России интервью сайту KP.RU. Также в ведомстве напомнили, что попытка заработать незаконно может привести юношу или девушку к реальному сроку.
Мошенники все чаще используют несовершеннолетних в своих схемах. Подростков находят через интернет — в мессенджерах, соцсетях и игровых чатах. Им предлагают «подработку» или обманом вовлекают в преступную деятельность.
— Первая схема — предложение легкого заработка курьером за процент от суммы. Подростку поручают забрать деньги у обманутого человека и перевести их на указанный счет, — объяснила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Вторая схема — подростка сначала самого делают жертвой мошенников, а затем убеждают, что он помогает спецслужбам.
Третья схема — просьба перевести деньги на карту подростка, чтобы он потом снял их в банкомате и передал курьеру.
Истории подростков часто похожи. Они находят объявление в Telegram, связываются с «куратором», проходят «проверку» — показывают экран телефона, отправляют фото паспорта, записывают видео. Затем их добавляют в чат и дают первое задание. Многих задерживают полицейские уже при первой попытке забрать деньги.
Подростки на допросах признаются, что понимали незаконность своих действий, но надеялись, что ответственность ляжет на организаторов. Однако это не так. За участие в мошенничестве в составе группы можно получить до десяти лет лишения свободы. Даже условный срок ставит крест на карьере в госструктурах, правоохранительных органах и создает проблемы с получением кредитов.
— Родителям важно обсуждать в семье новости о мошеннических схемах, угрозах и последствиях", — советует Ольга Врадий. Психолог Анна Терехова добавляет: нужно создать в семье атмосферу доверия, честно говорить о рисках и договориться, что любое предложение о работе сначала обсуждается дома.
Эксперты подчеркивают: мошенники рассматривают подростков как расходный материал, зная, что их быстро поймают. Личные данные, полученные при «проверке», могут использовать для шантажа или продажи на черном рынке.
Подпишись на нас в MAX и Telegram!
Три основные схемы, по которым ростовских подростков и ребят по всей стране втягивают в мошенничество, назвали в СК России интервью сайту KP.RU. Также в ведомстве напомнили, что попытка заработать незаконно может привести юношу или девушку к реальному сроку.
Мошенники все чаще используют несовершеннолетних в своих схемах. Подростков находят через интернет — в мессенджерах, соцсетях и игровых чатах. Им предлагают «подработку» или обманом вовлекают в преступную деятельность.
— Первая схема — предложение легкого заработка курьером за процент от суммы. Подростку поручают забрать деньги у обманутого человека и перевести их на указанный счет, — объяснила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Вторая схема — подростка сначала самого делают жертвой мошенников, а затем убеждают, что он помогает спецслужбам.
Третья схема — просьба перевести деньги на карту подростка, чтобы он потом снял их в банкомате и передал курьеру.
Истории подростков часто похожи. Они находят объявление в Telegram, связываются с «куратором», проходят «проверку» — показывают экран телефона, отправляют фото паспорта, записывают видео. Затем их добавляют в чат и дают первое задание. Многих задерживают полицейские уже при первой попытке забрать деньги.
Подростки на допросах признаются, что понимали незаконность своих действий, но надеялись, что ответственность ляжет на организаторов. Однако это не так. За участие в мошенничестве в составе группы можно получить до десяти лет лишения свободы. Даже условный срок ставит крест на карьере в госструктурах, правоохранительных органах и создает проблемы с получением кредитов.
— Родителям важно обсуждать в семье новости о мошеннических схемах, угрозах и последствиях", — советует Ольга Врадий. Психолог Анна Терехова добавляет: нужно создать в семье атмосферу доверия, честно говорить о рисках и договориться, что любое предложение о работе сначала обсуждается дома.
Эксперты подчеркивают: мошенники рассматривают подростков как расходный материал, зная, что их быстро поймают. Личные данные, полученные при «проверке», могут использовать для шантажа или продажи на черном рынке.