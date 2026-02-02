СК РФ: Ростовских подростков втягивают в мошенничества по трем схемам

Подростки на допросах признаются, что понимали незаконность своих действий, но надеялись, что ответственность ляжет на организаторов. Однако это не так. За участие в мошенничестве в составе группы можно получить до десяти лет лишения свободы. Даже условный срок ставит крест на карьере в госструктурах, правоохранительных органах и создает проблемы с получением кредитов.