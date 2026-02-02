Двоих жителей ХМАО арестовали за драку и вымогательство в баре

После задержания подозреваемых правоохранительными органами в отношении них было возбуждено уголовное дело. Им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных статьями о хулиганстве с применением насилия, хулиганстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, а также вымогательстве с применением насилия. Учитывая позицию прокурора, суд удовлетворил ходатайство об избрании для обвиняемых строгой меры пресечения.