Двоих жителей ХМАО арестовали за драку и вымогательство в баре

Двое жителей города Советский в Ханты-Мансийском автономном округе помещены под стражу на два месяца по решению суда. Мужчины обвиняются в организации драки в местном баре, избиении посетителей и последующем вымогательстве денег, пишет URA.RU.
По данным региональной прокуратуры, инцидент произошёл 29 декабря 2025 года. Согласно версии следствия, 21-летний и 27-летний местные жители, находясь в помещении бара, нанесли телесные повреждения двум посетителям заведения, после чего стали требовать у потерпевших передачи денежных средств, применяя насилие.
После задержания подозреваемых правоохранительными органами в отношении них было возбуждено уголовное дело. Им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных статьями о хулиганстве с применением насилия, хулиганстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, а также вымогательстве с применением насилия. Учитывая позицию прокурора, суд удовлетворил ходатайство об избрании для обвиняемых строгой меры пресечения.
