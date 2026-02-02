При ДТП с автобусом под Красноярском погибли четыре абитуриента вуза ФСИН

Четверо абитуриентов Федеральной службы исполнения наказаний погибли в ДТП под Красноярском. Об этом сообщили KP.RU в ведомстве.
По имеющимся данным, авария произошла в понедельник, 2 февраля. Тогда на трассе Р-255 «Сибирь» от грузовика прямо во время движения отсоединился прицеп с модульным домом. Он выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с пассажирской «Газелью». В итоге погибли четверо несовершеннолетних кандидатов на поступление в учебное заведение ФСИН и один сотрудник регионального управления службы.
Еще шесть человек доставлены в больницы края. Их состояние оценивается как различной степени тяжести. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
«Ведомство и территориальный орган ФСИН России окажут всю необходимую помощь семьям пострадавших», — сказали в службе.
