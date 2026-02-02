Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

18 многоквартирных домов остались без тепла в Новочеркасске в непогоду

В Новочеркасске остановились две котельные, без тепла оказались 18 жилых домов.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 2 февраля в Новочеркасске без тепла остались 18 многоквартирных домов. Об этом сообщает глава минЖКХ региона Антонина Пшеничная.

— Из-за аварийного отключения электроэнергии остановлена работа двух котельных на улицах Новый городок и Макаренко. Теплоснабжение временно ограничено в 18 МКД, — написала в своем телеграм-канале Антонина Пшеничная.

Под отключение попали адреса на улице Новый городок, № 4−21 и Макаренко, 78, 78а, 78/2.

Подачу электричества восстанавливают специалисты АО «Донэнерго». Срок устранения аварии уточняется. Добавим, сейчас в Новочеркасске −9 градусов, сохраняются снегопад и ветер.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.