Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финские пограничники задержали четырех иностранцев за попытку попасть в РФ

Погранотряд Юго-Восточной Финляндии предотвратил незаконное пересечение границы, сообщили в ведомстве.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники пограничной охраны Финляндии сообщили о задержании четырех иностранцев, которые попытались проникнуть в Россию через закрытую границу.

По данным пограничников, нарушителей задержали 30 января.

«Пограничный отряд Юго-Восточной Финляндии предотвратил незаконное пересечение границы из Финляндии в Россию четырьмя людьми в районе Иматры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанные являются иностранцами, при этом гражданами каких стран они являются, не указывается.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Финляндии задержали мужчину, незаконно пересекшего границу из России.

Напомним, Финляндия закрыла границу с Россией в ноябре 2023 года. Тогда решение назвалось временной мерой. В феврале 2025 года посол России в Хельсинки Павел Кузнецов сообщил, что финская сторона в ближайшем будущем не собирается открывать границу.