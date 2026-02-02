Финские пограничники задержали четырех иностранцев за попытку попасть в РФ

Сотрудники пограничной охраны Финляндии сообщили о задержании четырех иностранцев, которые попытались проникнуть в Россию через закрытую границу.
По данным пограничников, нарушителей задержали 30 января.
«Пограничный отряд Юго-Восточной Финляндии предотвратил незаконное пересечение границы из Финляндии в Россию четырьмя людьми в районе Иматры», — говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанные являются иностранцами, при этом гражданами каких стран они являются, не указывается.
Ранее сообщалось, что на юго-востоке Финляндии задержали мужчину, незаконно пересекшего границу из России.
Напомним, Финляндия закрыла границу с Россией в ноябре 2023 года. Тогда решение назвалось временной мерой. В феврале 2025 года посол России в Хельсинки Павел Кузнецов сообщил, что финская сторона в ближайшем будущем не собирается открывать границу.