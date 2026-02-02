Ричмонд
Трамвай сбил пешехода на Ломоносовском проспекте

В столице трамвай 26 маршрута сбил пешехода на Ломоносовском проспекте. Об этом в понедельник, 2 февраля, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.

По информации ведомства, ДТП произошло около 18:40 в районе остановки «Метро “Университет”.

— Подробности и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД, — передает сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

20 января мужчина, ехавший на электровелосипеде по Шарикоподшипниковской улице в Москве, столкнулся с трамваем. В связи с аварией временно задерживались трамваи № 12 и 43. Спустя непродолжительное время движение транспорта восстановили. Мужчина, столкнувшийся с трамваем, получил травмы.