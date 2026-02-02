Трамвай сбил пешехода на Ломоносовском проспекте

20 января мужчина, ехавший на электровелосипеде по Шарикоподшипниковской улице в Москве, столкнулся с трамваем. В связи с аварией временно задерживались трамваи № 12 и 43. Спустя непродолжительное время движение транспорта восстановили. Мужчина, столкнувшийся с трамваем, получил травмы.