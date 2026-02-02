В Белгородской области ранены три мирных жителя в результате атак ВСУ

По его данным, в селе Замостье дрон атаковал служебную машину, перевозившую хлеб и двух пассажиров. Один мужчина с минно-взрывной травмой был госпитализирован в Белгород. В Шебекино беспилотник поразил административное здание, ранив мужчину с переломом ноги. Ещё один водитель пострадал при атаке на грузовик КамАЗ в районе села Козьмодемьяновка, но смог самостоятельно добраться до больницы.