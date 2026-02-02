В Белгородской области ранены три мирных жителя в результате атак ВСУ

По его данным, в селе Замостье дрон атаковал служебную машину, перевозившую хлеб и двух пассажиров. Один мужчина с минно-взрывной травмой был госпитализирован в Белгород. В Шебекино беспилотник поразил административное здание, ранив мужчину с переломом ноги. Ещё один водитель пострадал при атаке на грузовик КамАЗ в районе села Козьмодемьяновка, но смог самостоятельно добраться до больницы.
Во всех случаях транспортные средства или здания получили серьёзные повреждения. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, они получают необходимую медицинскую помощь.
Ранее Life.ru писал, что последствия ночной атаки ВСУ на Белгородчину оказались трагичными. В Старом Осколе два мирных жителя погибли после того, как украинский дрон ударил по частному дому и вызвал сильный пожар. Прибывшие спасатели обнаружили тела погибших. Здание частично обрушилось. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.
