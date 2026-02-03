Пришли за деньгами и устроили расправу: стали известны детали убийства 94-летнего пенсионера в Челябинске

По версии следствия, злоумышленники пришли к пожилому мужчине с просьбой одолжить деньги. Получив отказ, они напали на хозяина квартиры. Один из нападавших несколько раз ударил пенсионера по голове, второй нанес ему множественные ножевые ранения в область головы и туловища. От полученных травм мужчина скончался на месте.