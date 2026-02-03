Пришли за деньгами и устроили расправу: стали известны детали убийства 94-летнего пенсионера в Челябинске

В Челябинске оперативники задержали двух мужчин 27 и 28 лет, которых подозревают в убийстве 94-летнего пенсионера. Трагедия произошла в квартире дома на улице 60-летия Октября в Металлургическом районе, сообщили в региональном СК.
По версии следствия, злоумышленники пришли к пожилому мужчине с просьбой одолжить деньги. Получив отказ, они напали на хозяина квартиры. Один из нападавших несколько раз ударил пенсионера по голове, второй нанес ему множественные ножевые ранения в область головы и туловища. От полученных травм мужчина скончался на месте.
После преступления подозреваемые скрылись. Тело пенсионера обнаружила соседка — ее насторожила открытая дверь в квартиру.
Полицейские оперативно установили круг общения погибшего, опросили свидетелей и провели поквартирный обход. Подозреваемых задержали в кратчайшие сроки. В МВД уточнили, что оба мужчины ранее уже имели судимости. По их словам, преступление было совершено с целью хищения денег.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Следствие готовит ходатайство об аресте задержанных.