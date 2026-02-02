Ричмонд
ФСИН поможет семьям пострадавших в ДТП с «Газелью» под Красноярском

Федеральная служба исполнения наказаний РФ возьмёт на себя оказание помощи семьям пострадавших в аварии в Красноярском крае, где в автобус влетел отцепившийся от фургона модульный дом. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Источник: Life.ru

«В связи с трагическим событием ФСИН России и ГУ ФСИН России по Красноярскому краю выражают глубокие соболезнования родным и близким пострадавших и погибших. Ведомство и территориальный орган ФСИН России окажут всю необходимую помощь семьям пострадавших», — сказано в тексте.

Там уточнили, что жертвами ДТП стали четверо кандидатов на поступление в ведомственный вуз, один сотрудник службы, а шестеро пострадавших доставлены в больницу. Все они ехали в пассажирской «газели». От следовавшего рядом грузовика отцепился модульный дом и вылетел на встречку, что привело к смертельным последствиям.

Напомним, авария произошла, когда перевозивший подростков автобус столкнулся с модульным домом, которы отцепился от фургона на полном ходу. В ДТП погибли пятеро несовершеннолетних, ещё шесть человек получили травмы различной степени тяжести.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.