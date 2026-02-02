ФСИН поможет семьям пострадавших в ДТП с «Газелью» под Красноярском

«В связи с трагическим событием ФСИН России и ГУ ФСИН России по Красноярскому краю выражают глубокие соболезнования родным и близким пострадавших и погибших. Ведомство и территориальный орган ФСИН России окажут всю необходимую помощь семьям пострадавших», — сказано в тексте.
Там уточнили, что жертвами ДТП стали четверо кандидатов на поступление в ведомственный вуз, один сотрудник службы, а шестеро пострадавших доставлены в больницу. Все они ехали в пассажирской «газели». От следовавшего рядом грузовика отцепился модульный дом и вылетел на встречку, что привело к смертельным последствиям.
Напомним, авария произошла, когда перевозивший подростков автобус столкнулся с модульным домом, которы отцепился от фургона на полном ходу. В ДТП погибли пятеро несовершеннолетних, ещё шесть человек получили травмы различной степени тяжести.
