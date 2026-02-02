ФСИН поможет семьям пострадавших в ДТП с «Газелью» под Красноярском

Там уточнили, что жертвами ДТП стали четверо кандидатов на поступление в ведомственный вуз, один сотрудник службы, а шестеро пострадавших доставлены в больницу. Все они ехали в пассажирской «газели». От следовавшего рядом грузовика отцепился модульный дом и вылетел на встречку, что привело к смертельным последствиям.