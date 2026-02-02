Руководство салона красоты заказало убийство российской блогерши из-за проверок

Руководство салона красоты в Нижнем Новгороде наняло киллера, чтобы убить блогершу, которая устраивает проверки таких заведений. Об этом сообщили в программе «Кстати» на местном телеканале.
Речь идет о блогерше Марине Ильиной: она ходит по салонам красоты и проверяет качество их работы. Однако некоторые представители этой сферы выступают против таких проверок и нередко начинают драку.
По информации СМИ, руководители одного из салонов красоты, куда приходила Ильина, были настолько разгневаны ее визитами, что через знакомого наняли киллера, который должен был ликвидировать девушку.
Руководитель салона, ее знакомая и исполнитель были задержаны до того, как произошел инцидент. Их доставили в суд для избрания меры пресечения, говорится в материале.
В декабре прошлого года с Ильиной также произошла скандальная история. Девушку избил муж владелицы салона красоты и вытащил за ноги на улицу. Она пришла в парикмахерскую, чья собственница якобы работает без диплома. Блогеру диагностировали сотрясение мозга, ушибы и ссадины. Она написала заявление в полицию.