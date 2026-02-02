Руководство салона красоты заказало убийство российской блогерши из-за проверок

В декабре прошлого года с Ильиной также произошла скандальная история. Девушку избил муж владелицы салона красоты и вытащил за ноги на улицу. Она пришла в парикмахерскую, чья собственница якобы работает без диплома. Блогеру диагностировали сотрясение мозга, ушибы и ссадины. Она написала заявление в полицию.