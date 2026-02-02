Четверо детей погибли в страшном ДТП в Красноярском крае: видео с места происшествия

Краевое управление МВД России опубликовало видеокадры с места масштабной аварии в Красноярском крае, унёсшей жизни пятерых человек, четверо из которых — несовершеннолетние. Запись демонстрирует последствия столкновения, в котором грузовик, буксировавший модульный дом, столкнулся с микроавтобусом «Газель».На опубликованном видео запечатлён один из ключевых элементов происшествия — повреждённое прицепное устройство грузовика. Кадры показывают, что металлическая сцепка тягача была разорвана. Далее в кадре виден перевернувшийся на бок микроавтобус «Газель», в котором находились погибшие и пострадавшие. Неподалёку также лежит на боку оторвавшийся от грузовика прицеп с модульным домом. Как пояснили в пресс-службе регионального главка МВД, в настоящее время на месте аварии продолжает работу следственно-оперативная группа. Специалисты ГИБДД и следователи фиксируют обстановку, чтобы установить точные причины и все обстоятельства трагедии.