Пассажиры массово жалуются на сбой в движении электричек на МЖД

Из-за сбоя время в пути из Москвы в подмосковный Жуковский увеличилось с привычных 58 минут до более чем полутора часов, подтвердил корреспондент ТАСС, ехавший в одном из электропоездов. Так, на платформу «Отдых», расположенную в Жуковском, электричка прибыла в 19:42 мск вместо 19:02 мск по расписанию. Таким образом, опоздание составило 40 минут. О причинах подобных задержек пассажиры на вокзале и в пути следования проинформированы не были.