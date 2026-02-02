Ричмонд
Пассажиры массово жалуются на сбой в движении электричек на МЖД

В управлении МЖД сообщили, что задержки связаны с неблагоприятными погодными условиями.

Источник: Алексей Смышляев/ТАСС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Пассажиры электричек массово жалуются на сбой в движении радиальных направлений Московской железной дороги (МЖД). К вечеру понедельника о длительных задержках известно, в частности, на Казанском, Горьковском и Ярославском направлениях.

В управлении МЖД ТАСС пояснили, что задержки связаны с неблагоприятными погодными условиями. О сбоях сообщалось несколько раз в течение дня. «Из-за сложной метеообстановки ряд пригородных поездов дальних маршрутов следуют с незначительным отклонением от графика», — отмечали в желдороге.

В соцсетях пассажиры сообщают об отмене поездов на Московских центральных диаметрах (МЦД). «На Щукинской всех высадили. Стоим на платформе 20 минут. В сторону области поезда не идут», — сообщил ТАСС один из очевидцев.

Из-за сбоя время в пути из Москвы в подмосковный Жуковский увеличилось с привычных 58 минут до более чем полутора часов, подтвердил корреспондент ТАСС, ехавший в одном из электропоездов. Так, на платформу «Отдых», расположенную в Жуковском, электричка прибыла в 19:42 мск вместо 19:02 мск по расписанию. Таким образом, опоздание составило 40 минут. О причинах подобных задержек пассажиры на вокзале и в пути следования проинформированы не были.

Представитель МЖД сообщил ТАСС, что в дневное время из-за сложных метеоусловий поезда Казанского направления совершали вынужденные остановки на станциях Быково и 88-й км, что привело к нарушению графика движения в вечерний час пик в сторону области. По словам собеседника агентства, железнодорожники и компания-перевозчик принимают все необходимые меры для сокращения времени опоздания электричек и приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства.

В свою очередь, в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре сообщили ТАСС, что взяли на контроль соблюдение прав пассажиров в связи с задержками поездов в Московском регионе. Ведомство осуществляет мониторинг указанной ситуации, в случае выявления нарушений будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.