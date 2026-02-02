Финские пограничники задержали четверых иностранцев при попытке попасть в Россию

На днях Гдовский районный суд Псковской области арестовал гражданина Эстонии по ходатайству пограничной службы ФСБ. Его обвиняют в том, что 26 января он, не имея документов, незаконно пересёк государственную границу России в обход пункта пропуска. Иностранец был задержан и будет находиться под стражей до 27 марта 2026 года.