Финские пограничники задержали четверых иностранцев при попытке попасть в Россию

Пограничная служба Финляндии задержала четырёх иностранцев, пытавшихся незаконно пересечь границу с Россией. Инцидент произошёл 30 января в районе города Иматра на юго-востоке страны, сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве сообщили, что действия группы были предотвращены, но не уточнили гражданство задержанных. Граница между Финляндией и Россией в этом районе официально закрыта для обычного пересечения.

На днях Гдовский районный суд Псковской области арестовал гражданина Эстонии по ходатайству пограничной службы ФСБ. Его обвиняют в том, что 26 января он, не имея документов, незаконно пересёк государственную границу России в обход пункта пропуска. Иностранец был задержан и будет находиться под стражей до 27 марта 2026 года.

