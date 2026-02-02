Подозреваемый в похищении ребенка в Петербурге отказался давать показания

Задержанный по подозрению в похищении ребенка в Санкт-Петербурге мужчина отказался давать показания на допросе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативные службы.
Источник отмечает, что задержанный воспользовался 51 статьей Конституции РФ, дающей право не свидетельствовать против себя самого. В оперативных службах также сообщил, что поиски пропавшего ребенка продолжаются и ведутся круглосуточно, правоохранительные органы отрабатывают все версии произошедшего.
Ранее KP.RU сообщал, что в Санкт-Петербурге вечером 30 января пропал 9-летний Паша Тифитулин. Как стало известно «КП-Петербург», по подозрению в похищении ребенка был задержан мужчина. Согласно данным правоохранителей, он общался с мальчиком и купил ему еды в фастфуде, а затем уговорил ребенка сесть в его машину, что было зафиксировано камерами видеонаблюдения.