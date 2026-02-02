Подозреваемый в похищении ребенка в Петербурге отказался давать показания

Ранее KP.RU сообщал, что в Санкт-Петербурге вечером 30 января пропал 9-летний Паша Тифитулин. Как стало известно «КП-Петербург», по подозрению в похищении ребенка был задержан мужчина. Согласно данным правоохранителей, он общался с мальчиком и купил ему еды в фастфуде, а затем уговорил ребенка сесть в его машину, что было зафиксировано камерами видеонаблюдения.