В Ростовской области в ДТП погиб 24-летний водитель легковой машины

ДТП с погибшим и пострадавшим произошло на подъезде к хутору в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Один человек погиб, еще один пострадал в ДТП на подъезде к хутору Свобода Ростовской области. Авария случилась днем 2 февраля, сообщили в управлении Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением, после этого машина съехала с дороги и врезалась в придорожное дерево.

В результате молодой человек, который находился за рулем, скончался от травм, его 20-лений пассажир попал в больницу.

На месте происшествия уже побывали следователи МВД. Правоохранители выясняют детали и обстоятельства дорожной аварии.

Водителей просят быть осторожными, особенно в непогоду. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.

