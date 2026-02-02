Коты устроили пожар в квартире в Подмосковье

На плите в этот момент находилась сушилка для овощей, которая быстро загорелась. В результате в квартире началось задымление и пожар, однако серьёзных последствий удалось избежать. Коты не пострадали. С пушистыми «поджигателями», как шутят в соцсетях, уже провели воспитательную беседу. Общение с хозяйкой квартиры также состоялось — со стороны управляющей компании и сотрудников МЧС.