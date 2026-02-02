Ричмонд
Коты устроили пожар в квартире в Подмосковье

В жилом комплексе «Одинцово-1» в Подмосковье произошёл необычный пожар — его причиной стали домашние коты. Как сообщает SHOT, жители дома услышали сигнал пожарной тревоги и заметили дым, идущий из окон одной из квартир. Очевидцы вызвали экстренные службы.

Источник: Life.ru

Прибывшие на место пожарные и полицейские обнаружили в квартире двух котов, которые и оказались виновниками происшествия. По словам хозяйки жилья, животные играли на кухне, когда один из них запрыгнул на плиту и случайно включил конфорку.

На плите в этот момент находилась сушилка для овощей, которая быстро загорелась. В результате в квартире началось задымление и пожар, однако серьёзных последствий удалось избежать. Коты не пострадали. С пушистыми «поджигателями», как шутят в соцсетях, уже провели воспитательную беседу. Общение с хозяйкой квартиры также состоялось — со стороны управляющей компании и сотрудников МЧС.

Ранее пять человек пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Липецке.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.