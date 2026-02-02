Коты устроили пожар в квартире в Подмосковье

Прибывшие на место пожарные и полицейские обнаружили в квартире двух котов, которые и оказались виновниками происшествия. По словам хозяйки жилья, животные играли на кухне, когда один из них запрыгнул на плиту и случайно включил конфорку.
На плите в этот момент находилась сушилка для овощей, которая быстро загорелась. В результате в квартире началось задымление и пожар, однако серьёзных последствий удалось избежать. Коты не пострадали. С пушистыми «поджигателями», как шутят в соцсетях, уже провели воспитательную беседу. Общение с хозяйкой квартиры также состоялось — со стороны управляющей компании и сотрудников МЧС.
Ранее пять человек пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Липецке.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.