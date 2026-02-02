Ричмонд
Жуткая трагедия в Молдове: Водитель «Мерседеса» на большой скорости сбил на «зебре» 12-летнюю девочку и 14-летнего мальчика — позднее последний скончался в больнице

Водитель был проверен на алкоголь — результат отрицательный.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 2 февраля, около 19:00 на трассе R-1 в Страшенах произошло ДТП: 19-летний водитель Mercedes сбил двух несовершеннолетних на пешеходном переходе на зеленый свет.

В результате 12-летняя девочка и 14-летний мальчик были госпитализированы в тяжелом состоянии. Позже мальчик скончался в реанимации.

Водитель был трезв. По факту аварии начато расследование, водитель задержан, точные обстоятельства уточняются.

