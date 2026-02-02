«Красное и белое» приостанавливает продажу рыбных снеков, в которых нашли ртуть

В настоящее время московское управление Роспотребнадзора проводит внеплановую проверку производителя. Специалисты изымают образцы снеков для лабораторных исследований. По распоряжению ведомства реализация продукции временно остановлена.
По данным SHOT, компания, выпускающая рыбные снеки «Сухогруз», уже ранее оказывалась в центре скандалов. Покупатели жаловались на посторонние предметы в сушёно-вяленой рыбе — в упаковках находили волосы и фрагменты бумаги.
Кроме того, Роспотребнадзор ранее выносил производителю предостережения из-за превышения допустимого уровня микроорганизмов, наличия плесени и дрожжей. Также выявлялись расхождения между заявленными на упаковке КБЖУ и фактическим составом продукции, а у компании возникали проблемы с оформлением документации.
Ранее житель Москвы сообщил о находке ртути в упаковке вяленой рыбы, купленной в одном из магазинов во Внукове. По словам мужчины, рыбу он ел вместе с супругой. Уже после употребления в упаковке были обнаружены посторонние шарики. Осознав, что это может быть ртуть, пара вызвала экстренные службы. Прибывшие специалисты провели замеры и зафиксировали небольшое превышение допустимых норм.
