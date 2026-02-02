«Красное и белое» приостанавливает продажу рыбных снеков, в которых нашли ртуть

Ранее житель Москвы сообщил о находке ртути в упаковке вяленой рыбы, купленной в одном из магазинов во Внукове. По словам мужчины, рыбу он ел вместе с супругой. Уже после употребления в упаковке были обнаружены посторонние шарики. Осознав, что это может быть ртуть, пара вызвала экстренные службы. Прибывшие специалисты провели замеры и зафиксировали небольшое превышение допустимых норм.