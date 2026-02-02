Ричмонд
Силы ПВО сбили 12 БПЛА над Белгородской и Курской областями

За пять часов средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 12 украинских беспилотника. Атаку отражали с 15:00 до 20:00 мск над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: Life.ru

«В период с 15:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указано в сообщении.

Основную часть дронов ВСУ уничтожили над территорией Белгородской области — 9 БПЛА. Остальные 3 сбили над Курской областью.

Накануне ночью беспилотники ВСУ атаковали город Старвый Оскол в Белгородской области. В результате налёта загорелся один частный дом и повредило более 10 квартир в многоквартирном доме.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

