Силы ПВО сбили 12 БПЛА над Белгородской и Курской областями

«В период с 15:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указано в сообщении.
Основную часть дронов ВСУ уничтожили над территорией Белгородской области — 9 БПЛА. Остальные 3 сбили над Курской областью.
Накануне ночью беспилотники ВСУ атаковали город Старвый Оскол в Белгородской области. В результате налёта загорелся один частный дом и повредило более 10 квартир в многоквартирном доме.
