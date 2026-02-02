Ричмонд
Суд Лондона признал моряка Мотина виновным в убийстве

Приговор россиянину по делу о столкновении судов в Северном вынесут 5 февраля.

Источник: Аргументы и факты

Центральный уголовный суд Лондона Олд-Бейли признал капитана контейнеровоза Solong Владимира Мотина виновным в непредумышленном убийстве после столкновения двух судов в Северном море, пишет Sky News.

Отмечается, что россиянин не проявил никаких эмоций, услышав вердикт присяжных, приговор моряку вынесут 5 февраля.

Ранее королевский адвокат Том Литтл заявил, что капитан контейнеровоза Мотин не предпринял действий во избежание столкновения Solong с танкером Stena Immaculate в Северном море.

Напомним, 10 марта 2025 года контейнеровоз Solong столкнулся в Северном море со стоявшим на якоре танкером Stena Immaculate. Среди членов экипажа контейнеровоза было пятеро россиян, включая капитана. Никто из них не пострадал. При этом один из моряков с Solong, филиппинец Марк Анджело Перния, пропал без вести.