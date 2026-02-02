Суд Лондона признал моряка Мотина виновным в убийстве

Напомним, 10 марта 2025 года контейнеровоз Solong столкнулся в Северном море со стоявшим на якоре танкером Stena Immaculate. Среди членов экипажа контейнеровоза было пятеро россиян, включая капитана. Никто из них не пострадал. При этом один из моряков с Solong, филиппинец Марк Анджело Перния, пропал без вести.