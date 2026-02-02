Подозреваемый в похищении мальчика в Петербурге признался в убийстве ребенка

Ранее KP.RU сообщал, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга пропал 9-летний Паша Тифитулин. по подозрению в похищении ребенка был задержан мужчина. Согласно данным правоохранителей, 30 января он общался с мальчиком и купил ему еды в фастфуде. Затем Паша добровольно сел в белый внедорожник подозреваемого, что было зафиксировано камерами видеонаблюдения.