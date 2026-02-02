Ричмонд
Подозреваемый в похищении мальчика Паши в Петербурге признался в его убийстве

Подозреваемый в похищении 9-летнего Паши в Санкт-Петербурге дал признательные показания. Как сообщает SHOT, ранее задержанный Пётр Жилкин, который первоначально отказывался от дачи показаний, на допросе рассказал следователям об убийстве мальчика и указал место, где утопил его тело.

Источник: Life.ru

Следователи в ближайшее время направятся на указанное место для проведения следственных действий и проверки информации.

Напомним, 9-летний Паша пропал 30 января. Последний раз его видели, когда ребёнок сел в «Тойоту» подозреваемого. Вечером родители забили тревогу и обратились в полицию. Жилкина задержали 2 февраля во время погони на трассе в Псковской области. По одной из версий, мужчина хотел скрыться в Прибалтике. Подозреваемого проверят на причастность к исчезновению других детей в Ленобласти.