Подозреваемый в похищении мальчика Паши в Петербурге признался в его убийстве

Напомним, 9-летний Паша пропал 30 января. Последний раз его видели, когда ребёнок сел в «Тойоту» подозреваемого. Вечером родители забили тревогу и обратились в полицию. Жилкина задержали 2 февраля во время погони на трассе в Псковской области. По одной из версий, мужчина хотел скрыться в Прибалтике. Подозреваемого проверят на причастность к исчезновению других детей в Ленобласти.