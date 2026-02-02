Причиной отравления в детсаду Дагестана стало незаконное подключение к газу

Предварительной причиной отравления десяти детей угарным газом в детсаду в Карабудахкентском районе стали грубые нарушения требований безопасности, заявил в своем Telegram-канале глава Минэнерго Дагестана Марат Шихалиев.
«По предварительным данным, причиной отравления стал отопительный прибор (горелка), подключенный к газовой системе с использованием водяного шланга, что является грубым нарушением требований безопасности», — сообщил глава ведомства.
Шихалиев сообщил, что здание детского сада было незаконно подключено к газопроводу.
«Договор на поставку газа отсутствовал», — рассказал министр.
Шихалиев также рассказал, что троих из 10 госпитализированных детей уже выписали, семерых планируют отправить домой завтра, 3 февраля.
Ранее сообщалось, что в селе Параул Карабудахкентского района десять детей отравились угарным газом в частном детском садике «Ясмина». Пострадавших малышей доставили в больницу. Следователи уже начали разбираться, как произошла утечка газа.