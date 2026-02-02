Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подозреваемый в похищении мальчика в Петербурге признался, что убил его

Мужчина, которого задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в похищении девятилетнего ребенка, признался в его убийстве. Об этом в понедельник, 2 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина, которого задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в похищении девятилетнего ребенка, признался в его убийстве. Об этом в понедельник, 2 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Задержанный мужчина признался в убийстве ребенка, — приводят слова стражей порядка в материале.

Мужчина признался, что увез ребенка, а затем утопил. Следователи уже выехали на место, где, предположительно, произошло убийство.

Подозреваемого задержали вечером того же дня. По информации СМИ, задержанного зовут Петр Жилкин, ему 39 лет, он приехал в Петербург из Луганской Народной Республики. До этого какое-то время жил в Ростовской области. У задержанного было несколько судимостей: он украл ноутбук и угнал с подельником мотоцикл в городе Шахты.

Еще 31 января сообщалось, что в Санкт-Петербурге разыскивают девятилетнего мальчика, который ушел из дома 30 января. 1 февраля по факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело об убийстве.