Подозреваемый в похищении мальчика в Петербурге признался, что убил его

Мужчина, которого задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в похищении девятилетнего ребенка, признался в его убийстве. Об этом в понедельник, 2 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
— Задержанный мужчина признался в убийстве ребенка, — приводят слова стражей порядка в материале.
Мужчина признался, что увез ребенка, а затем утопил. Следователи уже выехали на место, где, предположительно, произошло убийство.
Подозреваемого задержали вечером того же дня. По информации СМИ, задержанного зовут Петр Жилкин, ему 39 лет, он приехал в Петербург из Луганской Народной Республики. До этого какое-то время жил в Ростовской области. У задержанного было несколько судимостей: он украл ноутбук и угнал с подельником мотоцикл в городе Шахты.
Еще 31 января сообщалось, что в Санкт-Петербурге разыскивают девятилетнего мальчика, который ушел из дома 30 января. 1 февраля по факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело об убийстве.