СКР завел уголовное дело о нарушении прав омских дольщиков

«…должностные лица некоммерческой организации и руководители двух строительных организаций, привлеченных фондом (защиты прав участников долевого строительства Омской области — КП-Омск) для достройки домов по ул. Перелета, зная о том, что строительство объектов не завершено и имеются существенные строительные недостатки, незаконно приняли решение о завершении строительства домов и инициировали перед компетентными органами процедуру ввода домов в эксплуатацию и их заселение», — уточнили в ведомстве.