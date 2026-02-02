Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СКР завел уголовное дело о нарушении прав омских дольщиков

Подрядчик «сдал» в эксплуатацию два дома на улице Перелета, но с большими дефектами.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 2 февраля, пресс-служба омского СУ СКР сообщила о возбуждении уголовное дело о нарушении прав участников долевого строительства двух многоквартирных домов. Они находятся на улице Перелета и, по версии следствия, введены были в эксплуатацию с существенными дефектами.

«…должностные лица некоммерческой организации и руководители двух строительных организаций, привлеченных фондом (защиты прав участников долевого строительства Омской области — КП-Омск) для достройки домов по ул. Перелета, зная о том, что строительство объектов не завершено и имеются существенные строительные недостатки, незаконно приняли решение о завершении строительства домов и инициировали перед компетентными органами процедуру ввода домов в эксплуатацию и их заселение», — уточнили в ведомстве.

Действия подозреваемых существенно нарушили права участников долевого строительства, так как строительно-технические работы подрядчики выполнили не в полном объеме. В связи с чем «граждане не имеют реальной возможности пользоваться предоставленными жилыми помещениями».

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 201 УК («Злоупотребление полномочиями»).

Ранее мы писали, что в сентябре 2025 года СКР возбудил уголовное дело из-за проблем с достройкой дома также для обманутых дольщиков и также на Левом берегу Омска, но на улице 70 лет Октября.