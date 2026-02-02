СКР завел уголовное дело о нарушении прав омских дольщиков

В понедельник, 2 февраля, пресс-служба омского СУ СКР сообщила о возбуждении уголовное дело о нарушении прав участников долевого строительства двух многоквартирных домов. Они находятся на улице Перелета и, по версии следствия, введены были в эксплуатацию с существенными дефектами.
«…должностные лица некоммерческой организации и руководители двух строительных организаций, привлеченных фондом (защиты прав участников долевого строительства Омской области — КП-Омск) для достройки домов по ул. Перелета, зная о том, что строительство объектов не завершено и имеются существенные строительные недостатки, незаконно приняли решение о завершении строительства домов и инициировали перед компетентными органами процедуру ввода домов в эксплуатацию и их заселение», — уточнили в ведомстве.
Действия подозреваемых существенно нарушили права участников долевого строительства, так как строительно-технические работы подрядчики выполнили не в полном объеме. В связи с чем «граждане не имеют реальной возможности пользоваться предоставленными жилыми помещениями».
Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 201 УК («Злоупотребление полномочиями»).
Ранее мы писали, что в сентябре 2025 года СКР возбудил уголовное дело из-за проблем с достройкой дома также для обманутых дольщиков и также на Левом берегу Омска, но на улице 70 лет Октября.